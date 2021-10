Dimanche, évacuation à Avranches pour désamorcer une bombe

L'engin militaire est actuellement recouvert de sable et d'une plaque de métal qui assurent la sécurité dans l'attente de la neutralisation plannifiée dimanche.

Evacuation impérative

La préfecture de la Manche et la mairie d'Avranches coordonnent leurs moyens et mettent en place les procédures habituelles pour assurer la sécurité des riverains durant l'opération de déminage.

Une évacuation totale de la population est impérative dans un périmètre de 400 mètres autour de la bombe (voir plan ci-dessous).

L'ensemble de la zone définie doit être évacuée pour 10h00, le dimanche 23 juin.

Signaux sonores

Une sirène retentira à 9h00 pour indiquer le début de l'opération et vers 16h00 pour marquer la fin de celle-ci.

Un accueil est organisé à partir de 9h00 dans la salle Victor Hugo, place Carnot à Avranches.

Les mesures préventives

Il est conseillé aux habitants évacués de laisser leurs fenêtres et vasistas ouverts et de fermer leurs volets en cas d'ondes de choc. Le gaz et l'eau doivent être coupés.

Il est indispensable de se munir des éléments (médicaments, papiers, vêtements,...) nécéssaires pour toute la journée. Aucun retour dans le périmètre de sécurité ne sera autorisé.

Téléchargez ci-dessous la plan officiel de la zone de sécurité