Caen se penche sur son secteur offensif

Le président Jean-François Fortin l'a confirmé dans une interview accordée au site officiel du club. "Si on se limite à un constat, on a terminé la saison avec la meilleure défense du championnat, donc on peut supposer qu'au niveau de la défense on n'a pas grand-chose à faire, expose-t-il. Force est de constater que ça n'a pas été la même chose en attaque. Si on doit réfléchir aujourd'hui à améliorer l'équipe, c'est sûrement dans ce secteur-là qu'il faut qu'on porte notre attention."

Non seulement l'attaque du Stade Malherbe s'est révélée globalement déficiente la saison dernière, avec seulement le neuvième rang du classement spécifique (48 buts marqués), mais elle a en plus perdu plusieurs éléments à l'intersaison. Si Kandia Traoré n'entrait pas dans les plans de l'entraîneur, les prêtés Alexandre Cuvillier et Neeskens Kebano avaient un rôle plus conséquent dans l'effectif. Ils sont retournés à Nancy et Paris.

Le milieu de terrain offensif Jonathan Kodjia a été prêté par Reims. Ce grand gabarit (1,89 m) de 23 ans enchaînera sa troisième saison consécutive en prêt, après six mois à Cherbourg (4 buts) et un an à Amiens (9 buts). Il reste sur une "très bonne saison" en Picardie, d'après le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot. Jonathan Kodjia n'a néanmoins disputé que neuf matchs en Ligue 2 dans sa carrière. En parallèle, le milieu boulonnais N'Golo Kanté devrait également signer. Ce jeune milieu offensif axial (22 ans, 1,69m), décrit comme habile techniquement, évoluait ces dernières années sous les couleurs de Boulogne-sur-Mer en National.

Le recrutement du SMC n'aura visiblement rien de très ronflant, la faute à un budget en baisse. "Fort heureusement, compte tenu d'une gestion plutôt sage et raisonnable, le Stade Malherbe ne se trouve pas en difficulté financière", précise Jean-François Fortin. Caen va devoir se serrer la ceinture pour garder cet équilibre.