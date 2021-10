Perquis veille sur la forteresse malherbiste

Si son nom était familier des amateurs de football, c'était surtout en raison de son homonyme alors sochalien, devenu depuis international polonais. Damien Perquis, né à Saint-Brieuc 22 ans plus tôt, arrivait tout droit de Beauvais en National. Au départ de Vincent Planté, couplé à celui de Benoît Costil, le Breton formé à Brest est devenu la doublure d'Alexis Thébaux. Quand celui-ci s'est engagé au Stade Brestois l'année dernière, sa place de titulaire n'était pourtant pas assurée.

Dans l'intervalle, Thomas Bosmel avait gagné ses galons de co-numéro 2. Patrice Garande a dû trancher entre les deux hommes pendant la préparation estivale. C'est sans surprise qu'il a opté pour le plus expérimenté et le plus complet. "Le chemin a été un petit peu long et compliqué, mais j'y suis arrivé, commentait alors Damien Perquis. C'est une fierté et avant tout un grand plaisir." Quatre ans après avoir rejoint Caen, le gardien y était enfin titulaire. Il a su redonner la confiance accordée par son staff en réalisant une première saison en Ligue 2 très convaincante. Il ne fut évidemment pas étranger au titre honorifique de meilleure défense du championnat remporté par son équipe. Damien Perquis n'a encaissé que 28 buts la saison dernière.

Staff convaincu

"C'est un très bon gardien, assure son partenaire d'attaque Mathieu Duhamel. Il progresse tout le temps en étant à l'écoute des conseils. Son seul petit défaut, c'est qu'il est un peu trop gentil. Il faut qu'il soit plus méchant, qu'on l'entende plus sur le terrain."

En la matière, le jeune papa a déjà démontré une belle évolution. De manière générale, il a suffisamment convaincu Patrice Garande pour faire de sa prolongation de contrat une priorité. Le renouvellement s'est fait rapidement et Damien Perquis est désormais lié à Caen jusqu'en 2015.