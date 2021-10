200 journalistes sportifs débarquent à Caen

Les mardi 18 et mercredi 19 juin, près de 200 professionnels français débarquent à Caen à l'occasion du congrès annuel des journalistes sportifs, organisé depuis 55 ans. Pareil événement n'avait plus été accueilli à Caen depuis 1985.

"Nous sommes dans une société qui évolue tout comme le monde sportif et il est donc important de veiller à ce que ces évolutions ne soient pas un danger pour la libre activité de notre profession", explique Jean-Marc Michel, président de l'Union des journalistes sportifs français. Des conventions sont ainsi régulièrement signées avec les fédérations pour permettre aux journalistes d'accéder aux compétitions. "De plus en plus, les présidents de club veulent rogner sur nos espaces de presse dans les stades."

Pour l'occasion, la ministre des Sports, Valérie Fourneyron, participera à un échange sur la profession, le mardi 18 juin au stade Michel d'Ornano.

Jean-Marc Michel, président national de l'UJSF :