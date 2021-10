Allergies : conseils et recommandations

Il délivre aussi de petits conseils à suivre au quotidien : ne pas se promener par temps sec, ensoleillé et venteux dans les zones à risques comme les champs et les forêts ; éviter d'aérer son habitation et d'en sortir en milieu de matinée et en fin d'après-midi, périodes de forte concentration pollinique. 'Il faut également ne pas faire sécher son linge à l'extérieur ni sortir avec les cheveux mouillés, car les pollens se déposent sur les objets humides”.

Pour les vacances, les allergiques privilégieront les bords de mer où la concentration en pollens est plus faible et rouleront jusqu'à leur coin de paradis fenêtres fermées. En milieu clos, les personnes sensibles peuvent aussi placer des filtres anti-pollens aux fenêtres de leur habitation et utiliser un purificateur d'air muni d'un filtre afin d'éliminer les grains de pollens.



