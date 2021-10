Viols et agressions sexuelles sur mineurs : 12 ans de prison

12 ans de prison aux assises du Calvados, peine prononcée par les jurés ce vendredi soir, à l’encontre d’un homme de 46 ans.

Il a été reconnu coupable de viols et agressions sexuelles sur de jeunes garçons âgés de 9 à 15 ans. Les faits se sont déroulés entre février et juin 2010 le plus souvent à la piscine municipale de Bayeux. l’homme possédait aussi des fichiers pédo-pornographiques sur son ordinateur. Le procès s’est déroulé sur deux jours à huis clos.