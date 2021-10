Le procès de la collision entre un ferry et un caseyeur granvillais qui avait fait un mort le 28 mars 2011 se déroulera le 26 juin a annoncé ce vendredi le parquet de Coutances.

Dans le box des accusés, le commandant du ferry et son second. Ils devront répondre d’homicide et blessures involontaires et non-respect des règles maritimes. Navigation à trop grande vitesse, malgré un épais brouillard, ou d’avoir désactivé le système d’alarme anticollision, précise le parquet.