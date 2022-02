L’administration territoriale de l’Etat se simplifie

A partir du 1er janvier 2010, une nouvelle organisation se met en place au sein de l'administration territoriale de l'Etat : huit directions régionales au lieu de 35 et, au niveau départemental, la constitution de trois pôles : Territoire et Mer, Cohésion sociale et Protection de la population.

Les services de l’Etat seront implantés dans 15 sites au lieu de 27. Cette simplification a pour but de “réaliser des économies d’échelle et de changer le regard des usagers sur l’administration”, précise Christian Leyrit, préfet du Calvados.



