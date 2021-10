Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

ARMADA

Your Happy end

Le groupe havrais, découverte du Printemps de Bourges 2010, vient de sortir un nouvel EP “evening class”. Leur pop fluide et colorée nous emmène dans un monde intensément sensuel.

Pratique. Vendredi 14 juin, à 19h30, scène de l’Armada, près du Pont Flaubert, à Rouen. Gratuit.

Footing avec les marins

Pour que les quais restent un espace sportif pendant l’armada, un footing de 7 km est organisé avec les marins, rive droite puis rive gauche.

Pratique. Samedi 15 juin, à 8h30, départ au Musoir, Rive Droite, à Rouen. Gratuit.

Résonnances colorées

Dans les jardins du Musée de la céramique, deux pianos installés en plein air interprètent deux pièces emblématiques de la période impressionniste : prélude à l’Après-midi d’un faune et aux Nocturnes de Debussy.

Pratique. Samedi 15 juin, à 21h, Musée de la céramique, à Rouen. Gratuit.

La Grande Parade

Les voiliers vont passer sous le tablier levant du Pont Flaubert, puis en présence de la patrouille de France, reprennent le large dans une grande parade éblouissante rejoignant doucement l’embouchure de la Seine. Un départ vers de nouveaux horizons.

Pratique. Dimanche 16 juin, à partir de 7h, site de l’Armada, à Rouen. Gratuit. Infos. www.armada.org

La cathédrale de lumière

La façade de la cathédrale est le support d’une projection sur le thème de Jeanne d’Arc et de l’Ompressionnisme. Un son et lumière original qui donne vie au monument et rappelle les éléments les plus réprésentatifs de notre patrimoine.

Pratique. Tous les soirs jusqu’au 29 septembre, à la tombée de la nuit, Cathédrale Notre Dame, à Rouen. Gratuit.

Feu d’artifice

Chaque soir, le site de l’Armada resplendit à la fin des concerts sous les lumières éclatantes du feu d’artifice organisé par 8e Art. Un spectacle pyrotechnique de plus de 20 minutes de féérie, faisant battre les cœurs à l’unisson.

Pratique. Tous les soirs jusqu’au samedi 15 juin, après les concerts, site de l’Armada, à Rouen. Gratuit. Informations sur www.armada.org

Normandie Highlands Pipe Band

Vêtus des traditionnels kilt, la troupe interprète à la cornemuse des morceaux issus du répertoire écossais dans une ambiance solennelle.

Pratique. Samedi 15 juin, à 14h30, départ place Saint-Sever, à Rouen. Gratuit. Infos. www.armada.org

CONCERTS

Les classiques du cinéma

Le talentueux John Williams, auteur de prestigieuses bande-originales de film, est mis à l’honneur grâce à l’harmonie de Forges qui reprend ses plus belles pièces.

Pratique. Dimanche 16 juin, à 16h, Espace Jean Bauchet, à Forges-les-Eaux. Gratuit. Tél. 02 32 89 80 80.

Concerto pour deux pianos

Chantal et Gisèle Andranian proposent des variations autour de l’œuvre de Liszt et des adaptations de Verdi et Wagner en lien avec la littérature de Lamartine à Hugo.

Pratique. Samedi 15 juin, à 16h, Manoir Henri IV, à Saint André-sur-Cailly. Renseignements au 06 63 04 39 40.

Patrick Bruel au Zénith

On s’était dit rendez-vous dans dix ans. Voilà donc le retour du séduisant brun ténébreux aux mots de velours pour un concert sexy.

Pratique. Samedi 15 juin, à 20h, Zénith de Rouen. Tarifs 39 à 59 €. Infos. www.citylive.fr

Un requiem allemand

Le concert initialement prévu dans la cathédrale sera finalement donné au Théâtre des arts. Il s’agit d’une oeuvre romantique remarquable de Brahms inspirée par la mort de Schumann.

Pratique. Vendredi 14 juin, à 20h, Théâtre des arts, à Rouen. Tarifs 5 à 30 €. Infos. www.operaderouen.fr

SPECTACLES

La cuisine de Josquin et Léonie

La comédie musicale de Julien Joubert interprétée par la maîtrise Saint-Evode nous dévoile les activités des enfants lorsque les parents leur laissent le champ libre.

Pratique. Vendredi 14, à 19h, samedi 15 juin à 14 et 16h, place de la cathédrale, à Rouen. Gratuit .

Chants de veillée de pélerinage

Une soirée de concerts restitue les ambiances pieuses des veillées de pélerinages avec les chants polyphoniques de la chorale du Moustier.

Pratique. Vendredi 14 juin, à 20h30, abbaye de Montvilliers. Tarifs 10/14 €. Tél. 02 35 30 96 66.

THEATRE

"La fin du monde"

Mettant en scène un héros isolé dans un monde aliéné, la pièce de Jura Soyfer fournit un formidable matériaux d’apprentissage aux élèves des ateliers de théâtre.

Pratique. Jeudi 13 et vendredi 14 juin, à 20h30, Théâtre des Deux rives, Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 70 22 82

Robinsonnade à Elbeuf

Sur une île déserte échouent 17 naufragés partis pour une aventure humanitaire. Mode d’emploi de la survie en milieu hostile et des dérives sociétales.

Pratique. Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 juin, Théâtre des Bains douches, à Elbeuf. Tél. 02 35 78 46 70.

EXPOSITIONS

Le monde selon Marc Dozier

Le photographe-reporter joue les sociologue et propose des face-à-face osés et amusants entre des cultures cousines.

Pratique. Jusqu’au dimanche 16 juin, Muséum, square Maurois et aux Jardins de l’Hôtel de ville.

Les eaux du Robec

A travers les pastels d’Elisabeth Vaissaire-Tombarello, le Robec brille de mille éclats et devient le support d’une recherche plastique sur la lumière et la couleur.

Pratique. Samedi 15 et dimanche 16 juin, de 14h à 18h, Moulin de la Pannevert, à Rouen. Informations au 06 14 09 76 13

La Seine industrieuse

La chambre de commerce et d’industrie présente une série de peintures valorisant le patrimoine économique de la Seine entre évolution et révolution.

Pratique. Jusqu’au vendredi12 juillet, du lundi au vendredi de 10h à 18h. CCI, Palais des Consuls, 10 quai de la Bourse, à Rouen. Infos sur www.rouen.cci.fr

Eblouissants reflets

Le Musée des beaux-arts célèbre l’impressionnisme en confrontant les œuvres de Monet, Sisley, Pisarro, Jongkind et Renoir à l’évolution technique de la photographie.

Pratique. Jusqu’au lundi 30 septembre, fermé le mardi, Musée des Beaux-arts de Rouen. Tarifs 7 à 10 €. Tél. 02 35 71 28 40

Nocturnes à Giverny

Résultat d’un travail entamé en 2010, la galerie du Pôle image présente les photographies noctures de l’artiste allemand Elger Esser à Giverny. Des œuvres médidatives et intemporelles.

Pratique. Jusqu’au samedi 21 septembre, du mardi au samedi 14h-18h, Galerie du Pôle Image, à Rouen. Gratuit. Informations sur www.poleimagehn.com

DECOUVERTE

Autour du Vitrail

Une conférence dévoile les secrets de fabrication du vitrail, son évolution stylistique au cours des siècles et la variété et la richesse de son iconographie.

Pratique. Dimanche 1er juin, à 15h30, Musée des antiquités, à Rouen. Tarifs 5,5/6,5 €. Tél. 02 35 98 55 10.

Souffler chaud

Pour ce dimanche en famille, le Musée de la ferronnerie dévoile ses collections de lanternes, briquets et marmites. Un bon moyen de découvrir les us et coutumes de nos ancêtres.

Pratique. Dimanche 16 juin, à 16h, Musée Le Secq des Tournelles, à Rouen. Tarifs 4/6 €. Tél. 02 35 52 00 62.

Finissage en reggae

L’exposition de l’agence Mona s’achève sur un concert du groupe Inu : l’occasion de découvrir les portraits de femmes issues du corps médical d’Arnaud Bertereau et les êtres hybrides de Marti Folio.

Pratique. Vendredi 14 juin, à 20h, Agence Mona, rue des Bons enfants, à Rouen. Gratuit. Tél. 06 26 85 70 98.

Journée nationale des moulins

A l’occasion de cet évènement, de nombreux moulins, rarement ouverts, révèlent leurs secrets au lors de visites commentées ou d’animations campagnardes.

Pratique. Samedi 15 et dimanche 16 juin, 14h-18h. Gratuit. Programme sur www.fondation-patrimoine.org