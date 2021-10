Le concours est ouvert à tous les habitants qui souhaitent faire partager leur passion pour les fleurs et le jardinage et récompense chaque année la qualité de la décoration florale et végétale visible de la rue. Il prend en compte le fleurissement des façades et des balcons.



Les personnes souhaitant participer sont invitées à télécharger leur bulletin d'inscription sur le site de la Ville et à le retourner avant le 28 juin.