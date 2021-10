Notre film coup de coeur cette semaine : La Grande Boucle

À la veille du départ du Tour de France, alors qu’il pensait être dans la voiture de sa société qui suit l’épreuve, il est brutalement licencié par son patron et quitté par sa femme.

Amer et désespéré, il décide de réaliser le rêve de sa vie : participer au Tour de France… un jour avant les coureurs professionnels. Bientôt, la France entière va suivre cet exploit, relayé par les journalistes.

Malgré un début assez lourd et pas vraiment drôle, qui semblait entraîner la comédie vers ce qui se fait de pire dans le genre en France, le film prend une tournure sympathique, avec ce récit de l’exploit solitaire d’un homme brisé. Certaines scènes ayant été tournées pendant le Tour de France de 2012, le film montre l’atmosphère particulière qui règne sur cette compétition, en soulignant les aspects populaires (au bon sens du terme !).

Les paysages de montagne sont magnifiques, et le rire est souvent de la partie. Surtout, la présence, sur leurs vélos, de Bernard Hinault et Laurent Jalabert, ajoute du piment à une histoire de réconciliation familiale bien sympathique. On l’aura compris, il ne s’agit pas d’un chef-d’œuvre hilarant, mais d’une comédie charmante qui rend un bel hommage à l’une des compétitions mythiques de la France profonde.

Comédie française de Laurent Tuel, avec Clovis Cornillac (François Nouel), Bouli Lanners (Rémi Pletinckx), Ary Abittan (Tony Agnello), Bruno Lochet (Pierre Bojean), Élodie Bouchez (Sylvie Nouel), André Marcon (Daniel Lafarge), et avec la participation de Bernard Hinault, Laurent Jalabert, Nelson Monfort et Michel Drucker (1 h 38)