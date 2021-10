Des chefs d'entreprise se démènent

“Créé pour favoriser l'échange entre chefs d'entreprise” , le club Décider entreprendre du Calvados se mobilise actuellement pour la cause haïtienne. Après les ravages humains et matériels provoqués par le séisme du mois de janvier, c'est de la saison des pluies et des conditions de relogement très perturbées dont souffrent les Haïtiens. L'un des membres du club Décider entreprendre, Fabrice Deroo, a demandé à plusieurs chefs d'entreprise, de mettre en œuvre un projet d'aide aux habitants sinistrés. Il s'agit d'expédier 10 containers sur place pour en faire des habitations, après les avoir préalablement remplis de vêtements, produits d'hygiène et fournitures scolaires, à l'intention de plusieurs orphelinats. Les collectes ont lieu tous les samedis de 10 h à midi, sur le site de l'ancien karting indoor, 133 cours Caffarelli à Mondeville.

“Ce projet a été monté très rapidement. &Ecric;tre entrepreneur et s'entraider bénévolement aide beaucoup dans ce genre de situations” , explique Fabrice Deroo. Cet homme, lié à Haïti par le biais de deux enfants adoptés il y a deux ans, est aussi président régional d'Ede Timoun Yo, une association qui vient en aide aux enfants de ce pays.



