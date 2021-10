Tendance Live 2013 à Saint-Lô : découvrez Sidoine

Sidoine, jeune homme de 25 ans, est issu de la 9e édition de la Star Academy. Il a été éliminé aux portes de la finale, face à Zayra. Il vient de signer chez AZ / Universal.

Vous avez peut-être déjà entendu son premier titre sur Tendance Ouest "On ne vit qu'une fois". Sidoine a sorti récemment son premier EP éponyme en téléchargement sur iTunes.

Il était attendu sur du rock alternatif mais il nous livre des mélodies pop très entraînantes avec un grain de voix eraillé. On retrouve le titre "On ne vit qu'une fois" en version originale puis acoustique. "Capitale Paname" et "Infidèles" clôturent la liste des inédits tandis que "Knocking On Heaven's Door" de Bob Dylan est repris à la guitare.

Découvrez son premier hit dans le clip ci-dessous et tout au long de la journée sur les ondes de Tendance Ouest.