Yoyocar - L'autopartage arrive sur Caen

L'autopartage est un service de mise à disposition de voitures pour une courte durée (1 heure ou plus).

L'inscription à ce service permet aux abonnés de réserver facilement un véhicule situé sur un parking à proximité de chez eux. La réservation et l'accès aux véhicules sont facilités par les nouvelles technologie. Les voitures sont ainsi disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.



L'autopartage répond à un vrai besoin puisque 70 % des trajets effectués par ce moyen ne pourraient pas être faits autrement qu'en voiture, la desserte en transports publics n'étant pas assez complète, la course en taxi et la location traditionnelle de voiture n'étant pas adaptées pour des trajets de moins d'une demi-journée.





L'intérêt environnemental de l'autopartage est double.

Il induit pour ses utilisateurs une diminution progressive du nombre de kilomètres parcourus en voiture et donc réduit la consommation d'énergie et les émissions de polluants. En outre, il permet de libérer de l'espace urbain utilisé auparavant pour le stationnement des véhicules.



Ainsi une voiture autopartagée remplace en moyenne 10 autres véhicules ce que représente une économie de 1,2 tonnes CO2/Personne/An et 400¤ mensuel par abonné à l’autopartage.

Le fondateur et gérant de ce service innovant, Monsieur Merzouki était avec nous pour en parler dans Hits & Compagnie!

