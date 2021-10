Le doux rêveur Toma au Tendance Live

Toma est un jeune artiste qui puise ses origines un peu partout en passant de la banlieue parisienne à la Jamaïque, chez les musiciens ou encore les poètes.

Il est un chanteur à part entière avec une formule simple guitare-voix, aux sonorités arrangées et un chant contestataire qui vise juste... Une plume efficace qui le distingue des simples musiciens avec un texte puissant et accrocheur. Son titre les bâtisseurs de France montre qu'il est encore présent et important dans le paysage musical français.

Baigné dans le rap depuis sa tendre enfance, cet auteur-compositeur trentenaire est difficile à cerner. Chanson française, reggae discret ou ambiances désertiques, il est porteur d'une telle ouverture d'esprit qu'un public de plus en plus large adhère à son univers. Jusqu'à le faire remarquer par quelques grands noms de la chanson, parmi lesquels le guitariste et accompagnateur de haut vol Romy Chelminski (Patrick Bruel, Christophe Willem...).

Toma se produira sur la scène du Tendance Live, le vendredi 21 juin prochain lors du concert gratuit sur la plage Verte de Saint-Lô dès 19h.