David Jobertie s'impose au Jump'in de Deauville

Le couple a su déjouer les pièges techniques tendus par le chef de piste international Jean-Paul Lepetit, et devancer au chronomètre d'une seconde et un centième Yohann Mignet sur Messidor Saint Pierre. Le Haut-Normand Timothée Anciaume et l'étalon Quarnac du Mesnil prennent la 3e place.



Originaire de Picardie, David Jobertie est depuis plusieurs années le cavalier du Haras de la Vallée, situé à Notre-Dame-d'Estrée, en plein cœur du Pays d'Auge. C'est devant le regard attentif de son naisseur et propriétaire Jean-Pierre Vilault que Quastor a avalé les difficultés du parcours avec une certaine facilité.

Un tracé initial dont seuls 7 couples trouvèrent la solution sur 50 au départ. Marie Robert, favorite après sa victoire vendredi, sa 2e place hier et surtout sa victoire lors de la 4ème étape du Grand National FFE à Tours, dut regarder ses adversaires s'expliquer sans elle (12e), tout comme le tenant du titre Mathieu Billot, 22e avec Prem' Dollar Boy.

Classement individuel - Grand Prix de la Ville de Deauville (1,50m)

1- David Jobertie / Quastor de la Vallée / 0+0 pt / 45''45

2- Yohann Mignet / Messidor Saint Pierre / 0+0 pt / 46''48

3- Timothée Anciaume / Quarnac du Mesnil / 0+0 pt / 50''94

4- Gilbert Doerr / Quito de Kerglenn / 0+4 pts / 45''17

5- Aymeric de Ponnat / Armitages Boy / 0+4 pts / 47''41

6- Dorothée Amar / Nemo de Belou / 4+4 pts / 44''68

7- Patrick Guimbal / Balissimo / 4+4 pts / 45''92

8- Pauline Guignery / Vinca Major v Vlieringen / 0+8 pts / 51''54

9- Christian Hermon / Phedras de Blondel / 0+12 pts / 46''27

10- Nicolas Delmotte / Darmani van't Heike / 4+12 pts / 50''56