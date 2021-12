Hippisme : top départ pour le meeting de Deauville

La Normandie, terre d'hippisme. C'est ce que doivent penser les meilleurs jockeys d'Europe, qui se donnent rendez-vous à Deauville (Calvados), à partir de ce samedi 30 juillet 2016, pour le meeting Lucien Barrière. 18 journées de courses de Plat rythmeront tout le mois d'août. 1300 chevaux seront au départ des courses, dont certains pur-sang venus du monde entier.

Un meeting pour les passionés et les novices

En plus des courses, de nombreuses animations gratuites seront proposées aux visiteurs : balade à poneys et simulateur de course pour les plus petits, paris hippiques pour les plus grands. Le meeting est inauguré ce samedi 30 juillet 2016 à 12h par l'ex-miss France Sophie Thalmann, férue de cheval.

PRATIQUE. Hippodrome de Deauville-La Touques, plus d'informations sur le site web du Meeting de Deauville

