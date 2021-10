Sorties : que faire à Rouen cette semaine ?

ARMADA

Guinguette et concert sous kiosque

L'association de gestion des écoles de musique de Rouen donne le "la" sous le kiosque du Jardin des plantes pour une après-midi musicale et joyeuse.

Pratique. Mercredi 12 juin, de 19 à 21h30, kiosque du jardin des plantes, à Rouen, gratuit, www.armada.org

Découverte des géants des mers

A bord de La Lieutenance, du Douce France ou du Joly France, partez découvrir les voiliers de l'Armada lors d'une croisière commentée sur la Seine.

Pratique. Du 8 au 15 juin, de 9 à 20h15, à partir de 15€, réservation sur impressionnez-vous.com

Notre patrimoine à H2O

Le temps de l'Armada, l'exposition Bulle d'air évoque la richesse culturelle de notre patrimoine normand, des odeurs aux textiles, un vaste panorama ludique.

Pratique. Jusqu'au dimanche 16 juin, de 10 à 19h, H2O, sur les quais à Rouen, entrée gratuite

Le cabaret de la dernière chance

Le 106 change de look pour l'Armada et adopte la mode freaks entre salon de tatouage et spectacles cabarets quotidiens: une programmation surprenante et décalée.

Pratique. Du jeudi 6 au samedi 15 juin, tous les jours animations dès 17h30, soirée cabaret à 20h30, Le 106, à Rouen, 02 32 10 88 60, www.le106.com

A la croisée des mondes

Marc Dozier, reporter photographique, offre une confrontation intéressante entre nos modes de vies et les cultures les plus éloignées dans une exposition à découvrir dans les rues de Rouen.

Pratique. Jusqu'au dimanche 16 juin, Muséum et jardin de l'hôtel de ville, square André Maurois et palais de justice, 02 35 41 37 28

L'île de Robinson Crusoé

Dans une chaloupe renversée, sur le parvis du théâtre des arts, une exposition permet de découvrir les liens entre le métier de technicien au théâtre et celui de marin.

Pratique. Du jeudi 6 au samedi 15 juin, toute la journée, Parvis du théâtre des arts, à Rouen, gratuit, www.operaderouen.fr

Le Bagad de Lann-Bihoué

Nos marins bretons préférés sont de retour à Rouen. Les incontournables sonneurs déambuleront de la place Saint Sever à l'Armada avec un répertoire inspiré par la tradition bretonne.

Pratique. Jeudi 13 juin, à partir de 10h, place St Sever, à Rouen, gratuit, www.armada.org

ANIMATION

Légendes en scène

Saxophone et harpe égrènent les mélodieuses compositions de Claude Debussy et de son ami André Caplet pour une soirée impressionniste.

Pratique. Mercredi 12 juin, à 21h, Aître Saint Maclou, à Rouen. Gratuit. Tél. 02 32 08 13 50.

EXPOSITIONS

Secrets de famille

L'artiste Erwan Venn explore la mauvaise conscience nationale à travers les épisodes sombres de sa propre famille illustrés par une série de photos retravaillées.

Pratique. Jusqu'au dimanche 30 juin, du jeudi au samedi 14-19h, Mam galerie, à Rouen.

Il pleut sur la mer...

Sur les paroles du chanteur normand Allain Leprest, comme sous un étendard, se rassemblent 41 artistes invités à célébrer les 10 ans du centre d'exposition La passerelle.

Pratique. Jusqu'au vendredi 27 septembre, IUFM, à Mont-Saint-Aignan. Entrée libre.

Histoire(s) naturelle(s)

Quentin Garel inspiré par les collections naturalistes invente un bestiaire monumental et troublant. Un travail sculpté très technique.

Pratique. Jusqu'au 25 juin, tous les jours 14-19h30 sauf le dimanche, Galerie Duchoze, Rue d'Amiens à Rouen. Tél. 02 35 07 34 13

Rouen à l'aquarelle

L'hôtel de Bourgtheroulde consacre cette nouvelle exposition aux œuvres originales de Romaric François, architecte mais aussi amateur de croquis prenant les Rouennais sur le vif.

Pratique. Jusqu'au samedi 31 aout, Hôtel de Bourgtheroulde, à Rouen. Entrée libre. Tél. 02 35 14 50 50.

Elsa Oriol illustratrice

Le MUZ - web musée des œuvres d'enfant - s'expose au Musée de l'éducation face aux œuvres de jeunesse puis de maturité d'Elsa Oriol, connue pour ses illustrations d'albums et de contes.

Pratique. Jusqu'au samedi 31 août, Centre d'exposition du musée de l'éducation, à Rouen. Tél. 02 35 07 66 61.

Victor Hugo et la Seine

La maison Vacquerie évoque les émotions du célèbre écrivain face aux paysages de la Seine. Un beau carnet de voyage illustré comme à son habitude par de nombreux croquis.

Pratique. Jusqu'au dimanche 22 septembre, Musée Victor Hugo, à Villequier. Tarifs 2/3,5 €. Tél. 02 35 56 78 31.

La Seine de Lebourg

Membre de l'Ecole de Rouen, Albert Lebourg avait choisi la Seine comme thème de prédilection. Grâce aux prêts de nombreux musées, l'exposition réunit 30 œuvres du peintre.

Pratique. Jusqu'au dimanche 25 août, Maison des arts, à Grand-Quevilly. Entrée libre. Tél. 02 32 11 09 78.

Peintres de marine

Heureux titulaires du prestigieux titre remis par les services historiques de la Défense, sept peintres nous livrent leurs impressions picturales inspirées par les ports et les grèves.

Pratique. Jusqu'au mercredi 31 juillet, du mardi au vendredi 10h-12h30 et 14h30-19h, à l'Espace de la Calende, à Rouen. Tél. 09 81 97 38 77.

La cour d'Albane en couleurs

Les commerçants du quartier s'associent pour exposer dans leurs vitrines des œuvres de peintres locaux inspirés par les artistes impressionnistes.

Pratique. Jusqu'au samedi 22 juin, Rue Saint-Romain et Croix de fer, à Rouen, exposition visible en vitrine.

L'eau et les rêves à Jumièges

Quarante-cinq œuvres photographiques et cinq vidéos contemporaines sont présentées dans le logis abbatial. Leur source d'inspiration : l'eau.

Pratique. Jusqu'au 31 octobre, Abbaye de Jumièges.Tarifs : 4/6 €. Infos. www.abbayedejumieges.fr