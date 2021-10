Pain & Beurre, Rue Guillaume le Conquérant

Chez Pain & Beurre, à peine ai-je franchi la porte d'entrée que l'établissement me donne le sentiment de me trouver dans un cocon. La petite taille des salles de restaurant, sur plusieurs étages, et la décoration couleur chocolat participent à cette sensation.

Sur le menu, plusieurs formules : un plat et dessert pour 12 euros, une entrée et un plat ou un plat et un dessert pour 15 euros et enfin, une entrée, plat, dessert pour 18 euros. Et des noms à la carte qui n'en finissent pas d'aiguiser l'appétit : brandade de cabillaud à l'huile de pignon de pin torréfies, roquette et radis rose ... Bar de cote avec légumes de saison, bouillon citron vert et huile de gingembre ... Suprême de volaille en tajine de quinoa, jus au grain de coriandre . Je teste en entrée la terrine de fois gras de canard mariné au pommeau, un savoureux mélange de salé et de sucré.

Une présentation très raffinée

Je déguste ensuite une entrecôte de 250 g poêlée au beurre, à la fleur de sel et poivre du moulin. Celui-ci est servi avec des frites maison : un pur délice, tant pour mes papilles que pour mes yeux puisque la présentation est soignée.

En dessert, je choisis un café gourmand, servi avec de petites verrines de crumble, de mousse au chocolat, d'un cookie et d'une boule de glace coco. Mmm !

Pratique : Pain & Beurre, 46, Avenue Guillaume le Conquérant. Tel. 02 31 86 04 57.



