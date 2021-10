Semaine du développement durable à Coutances

Pour en parler nous retrouvons Nadège Delafosse, adjointe à la communication de la ville de Coutances.

La semaine sera ponctuée de trois temps forts :



- Samedi 3 avril, 10h-19h : le traditionnel village du développement durable ouvre ses portes place St-Nicolas (inauguration à 11h) ; marché bio à partir de 16h et apéro bio à 18h en musique.



- Samedi 3 avril, 20h30 : soirée ciné avec la projection en avant-première du film de Coline Serrreau "Solutions locales pour un désordre global". RDV à 20h30 au cinéma le Long-CourT (Tarif spécial : 4 ¤ pour tous grâce au partenariat de la Ville de Coutances - Pré-vente à partir du 27 mars au cinéma).



- Dimanche 4 avril : balade découverte des trois vallées. RDV à l'aquascole à 14h pour l'inauguration de la nouvelle signalétique du sentier et départ de la balade à 14h30. Surprises à l'arrivée pour les participants et les enfants. Inscription préalable souhaitée auprès de l'office de tourisme.



D'autres rendez-vous sont proposés tout au long de la semaine. De belles expositions sont à voir au foyer des jeunes travailleurs, à la médiathèque, aux Unelles, à l'église-Saint-Nicolas, à la chapelle du lycée Lebrun... Il y a du cinéma pour les plus jeunes, un rallye chocolat pour les gourmands le 7 avril...



A noter, info de dernière minute, une séance jeune public le samedi 3 avril à 16h au cinéma le Long-courT est programmée en plus. A voir, "L'écureuil qui voyait tout en vert", pour les 3-6 ans.



Découvrez le programme complet en bas de cette page dans le PDF joint et faites votre sélection !