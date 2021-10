Personnes âgées isolées : Aigle 76 prend son envol

Cette association a été créée, il y a moins d’un an, par Odile Lecoeur, la présidente, et trois autres personnes. Cette association rouennaise entend permettre aux personnes retraitées de rester actives en valorisant la transmission des savoir-faire ainsi que les liens intergénérationnels.

78 adhérents

Aigle 76 a ainsi mis en place différents types d’activités pour que chacun de ses 78 adhérents y trouve son compte. L’association propose par exemple des activités de chant auprès d’enfants, de généalogie, des échanges de recettes et intervient à l’école Notre-Dame des Anges de Bihorel pour y effectuer de la lecture au sein des classes.

Deux autres activités adaptées aux possibilités de chacun sont également proposées : l’informatique et la randonnée. Toutes deux sont animées par Claude Loisel, le vice-président de l’association. “Pour chaque randonnée, nous prévoyons trois circuits afin de rassembler le plus de monde possible, le plus longtemps possible, malgré l’âge”, explique-t-il.

Pratique. 06 61 99 09 48 www.aigle76.fr