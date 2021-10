Catherine Loeb à l'Omnia République

Lorsque "Flammes" est sortie en 1978, réalisé par Adolpho Arrietta, Catherine Loeb était alors comédienne débutante.

L'histoire : "Barbara, une petite fille, vit dans une vieille maison de campagne avec son père et sa préceptrice. Une nuit, elle rêve qu'un pompier entre par la fenêtre de sa chambre... Jeune femme, Barbara échappe à son père en faisant le tour du monde, puis revient et retrouve ses vieux rêves d'enfant. En feu, elle appelle les pompiers, en capture un dans sa chambre et s'enferme avec lui pendant plusieurs jours… "

L'Omnia organise une diffusion de ce film restauré, mardi 4 juin, 20h30.