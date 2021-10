Les Presses universitaires de Caen, un modèle

Discrètement nichée au sein de la Maison de la recherche en sciences humaines du Campus 1, cette maison d'édition fait aujourd'hui figure d'exemple dans le réseau des presses universitaires. "Nous avons développé un modèle de "chaîne éditoriale" qui permet de dupliquer ses publications sur de multiples supports sans travail supplémentaire : ouvrage écrit, Internet et CD. Le ministère nous demande aujourd'hui de diffuser ces méthodes aux autres éditeurs de travaux universitaires", se réjouit le directeur de l'entreprise, Antoine Foucher.

250 à 2 000 exemplaires

Le fonds des "Presses" de Caen compte 650 ouvrages, s'enrichissant chaque année de 15 à 20 nouvelles productions d'enseignants et de chercheurs. Sur deux thèmes de prédilection : les sciences humaines et sociales, et la littérature, principalement nordique, italienne et irlandaise. Une dizaine de revues périodiques sont aussi consacrées à l'histoire médiévale ou la philosophie. Les best-sellers, comme "Histoire de l'université de Caen", sont à connotation régionale. Il leur arrive d'être tirés jusqu'à 2 000 exemplaires !