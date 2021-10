La gare de Caen ne veut plus tourner le dos à la ville

Il s'agissait au départ d’installer quatre nouveaux ascenseurs, des escaliers mécaniques et de nouvelles rampes d’accès, pour un coût de 9 millions d’euros.

"Ces opérations ont finalement permis de dégager un million d’euros, que nous avons souhaité utiliser pour améliorer l’entrée arrière de la gare, directement orientée vers le nouveau quartier des Rives de l’Orne et le centre-ville", précise le maire de Caen Philippe Duron. "De quoi la rendre plus visible et plus fonctionnelle".

Une double entrée

Un escalator va donc être mis en place à la sortie du tunnel qui y mène, et des distributeurs de billets comme de boissons vont être ajoutés. L’auvent protégeant déjà de la pluie sera agrandi et prolongé en direction des taxis. Son architecture, comme les matériaux utilisés à cet endroit, rappelleront ceux des Rives de l’Orne. A la sortie, un revêtement de sol dirigera les passants vers le complexe commercial.

Un premier pas

Ces aménagements seront achevés pour le 70e anniversaire du Débarquement, en juin 2014. Ils marquent une nouvelle étape dans l’évolution de la gare. "C’est un premier pas pour qu’elle ne tourne plus le dos à la ville", souligne Sadirith Pheng, chargé de l’opération pour Réseau Ferré de France. Une gare double-face ? L’option n’est pas encore réaliste, estime le maire de Caen, pour qui "la gare, lieu de passage, n’a pas besoin d’une grande entrée de plus. Et le financement serait difficile à trouver. Cette option n’aura de sens que lorsque la ligne nouvelle Paris-Normandie sera opérationnelle".