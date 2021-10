Ultime voyage avant le bracelet

Tony et Guillaume, deux anciens amis d'école, sont pris en voiture lors d'un contrôle routier à Drubec, le 15 février dernier, avec 270 g d'héroïne à bord. Ils reviennent de Rouen, où le gramme se négocie à 12 euros. Tony, le conducteur et consommateur occasionnel a été jugé le 17 février, en comparution immédiate. Âgé de 31 ans, il a écopé d'un an d'emprisonnement dont six mois fermes. Guillaume Garnier, trafiquant en titre a obtenu un délai, et revient mercredi 17 mars devant le Tribunal.

Sur ses six condamnations, la dernière pour stupéfiants prévoyait deux ans d'emprisonnement. Il était tout de même resté en liberté, sous contrôle d'un bracelet électronique. Il a fait ce “dernier” voyage avant la pose du bracelet, courant mars. “Comme j'avais l'obligation de travailler, durant mon suivi, il fallait bien que j'aille chercher de la marchandise avant la pose du bracelet, pour pouvoir travailler” . Argument repris par son avocate qui affirme qu'il s'agit d'un “cas situé entre la maladie et la délinquance” . Il commet un délit pour pouvoir être en état de travailler. Il a néanmoins été condamné à la peine plancher de quatre ans. Un an avec sursis est prévu, sous une mise à l'épreuve de deux ans. Il devra près de 15 000 euros d'amende douanière.



