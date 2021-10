Drogue à Hérouville : ils arrondissaient leurs fins de mois

Ni l’un, ni l’autre n’a de train de vie particulier, ni de dépenses inconsidérées. Les deux jeunes arrondissaient juste leurs fin de mois. Pourtant, après une perquisition menée à leur domicile le 15 octobre dernier, le bilan est sévère : chez M.T, en intérim régulier depuis cinq ans chez Renault Trucks : 1,460 g de cannabis, 8 g de cocaïne, et 3 g d’héroïne, plus neuf plants de cannabis sous serre. Chez F.F : 157 g de résine de cannabis, et 16 g de cocaïne.

Impossible de remonter la filière

M.T, 12 mentions à son casier, a avoué que les plants étaient destinés à économiser sur les futurs achats mais a refusé de donner le nom de ses fournisseurs. Florian, agent de sécurité en CDI, une seule mention, a lui commencé à fumer au collège à 12 ans. Mais tous les deux risquent une peine plancher pour récidive. "Êtes-vous conscients que vous couvrez ainsi un réseau beaucoup plus étendu ?", leur demande la présidente. Pas de réponse.

Peine plancher

Les "exécutants de base", M.T et F. F, ont néanmoins été condamnés à la peine plancher de quatre ans de prison, car, en récidive. Les 18 mois ferme sont immédiatement mis à exécution, tandis qu’à leur sortie, 30 mois seront assortis d’une mise à l’épreuve de deux ans comportant une obligation de soins et de travail.

Seul le véhicule familial de F.F échappe à la confiscation des scellés, pour que la mère de ses deux enfants n’en soit pas démunie.