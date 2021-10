Les Journées de la mer, c'est du 5 au 9 juin prochain

Les Journées de la mer doivent permettre au public de "découvrir de manière empirique le monde de la mer et de le sensibiliser aux thématiques maritimes et littorales, notamment en matière de sécurité en mer et de protection de l'environnement."

La Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados organise à cet effet deux actions de découverte du monde maritime, les 5 et 6 juin prochains.

Le 5 juin à Ouistreham, quai Charcot : visite de la vedette de l'Unité littorale des affaires maritimes "Cap d'Ailly" : découverte des enjeux halieutiques de la Baie de Seine, de l'activité de police des pêches et de la navigation, présentation de spécimens de poissons de nos côtes. La matinée sera réservée aux scolaires et l'après-midi au public.

Le 6 juin après-midi à Meuvaines : parcours de découverte du secteur ostréicole de Meuvaines, avec une visite du site en mer et de la base conchylicole à terre, présentation des activités de cultures marines et de la pêche à pied dans le Calvados. Ces opérations auront lieu avec le partenariat d'autres acteurs du monde maritime : Société Nationale des Sauvetages en Mer (SNSM), Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en Mer (CROSS) de Jobourg, entreprises ou associations...