Ce salon régional regroupe, en un même lieu, tous les partenaires publics, parapublics et privés qui accompagnent la création, la reprise et la transmission d'entreprise. En tout, plus de 300 exposants et experts sont attendus. Les visiteurs pourront s'informer par le biais de conférences, d'ateliers, de mini-ateliers ou de rencontres individuelles. En savoir plus : consultez le site Internet de l'évènement www.planetecrea.com.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire