Aspirine de contrefaçon : une fabuleuse prise des douaniers du Havre

Ce n’est rien moins que la plus grande saisie de contrefaçon de médicaments opérée par la douane haut-normande dans l'hexagone et dans toute l'Union européenne. Et la découverte d’un « beau » trafic entre la Chine et l’Afrique francophone, via la France, l’Espagne et les Baléares. Les douaniers havrais ont découvert le 17 mai les fameux sachets au sein du chargement d’un cargo transportant du thé en provenance de Chine. L'affaire vient d'être rendue publique après leur analyse certifiée.

Le circuit était complexe mais apparemment bien au point : du Havre, la fausse aspirine devait prendre la direction du sud de la France, de l’Espagne et surtout de l’Afrique. Au centre du trafic, une société espagnole implantée aux Baléares.

Bien entendu – les analyses en laboratoire l’ont confirmée – aucune trace du principe actif de l’aspirine ne s’est manifesté. Les pauvres gogos auxquels les sachets étaient destinés n’auraient essentiellement absorbé que du glucose. Un vrai placébo !