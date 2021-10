A Rouen et au Havre, le ministre veut relancer les ports

Le ministre a annoncé notamment des simplifications administratives pour augmenter la compétitivité des deux grands ports normands.

Les grands élus régionaux et locaux sont néanmoins restés sur leur faim. S’ils apprécient les intentions du gouvernement de renforcer les liens entre les ports et leurs territoires en développant les transports fluviaux et ferroviaires le long de la Seine, ils en attendaient plus de la part du ministre concernant ce qui leur paraît évident pour répondre concrètement à cet objectif : à savoir le projet de construction et le financement de la nouvelle ligne rapide entre Paris et les grandes cité normandes. Sur ce dossier de la fameuse LNPN, le ministre s’est montré peu bavard et évasif.