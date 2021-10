CCI Alençon : les entrepreneurs s'informent sur les financements

Salle comble jeudi soir 23 mai 2013, à la Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon, où une bonne cinquantaine de chefs d’entreprise et d'institutionnels ont répondu présent à l’invitation de la CCI pour une conférence des "Jeudis de l’économie" sur le thème "financer ses projets d'entreprise : accéder aux aides et financements".