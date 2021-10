Médecine nucléaire : 400 spécialistes à Rouen

Ils sont venus de toute la France mais aussi de Belgique ou encore de Suisse pour participer au 51e colloque de médecine nucléaire de langue française. Organisé cette année à Rouen, le colloque se déroule au sein de la Halle aux Toiles.

Au programme de ces trois jours : tables rondes, conférences mais aussi examens d'appareils médicaux nécessaires aux professionnels de médecine nucléaire. A Rouen, les spécialistes du secteur sont au Centre Becquerel.

La médecine nucléaire ? Elle regroupe toutes ces disciplines qui utilisent des molécules radioactives, en quantité infinitésimale, pour étudier le fonctionnement des organes. "C'est l'imagerie du vivant", souligne le Professeur Pierre Véra, un des organisateurs du colloque, chef du département de médecine nucléaire au Centre Becquerel.

Dans les couloirs et les salles de la Halle aux toiles, les universitaires et chercheurs sont nombreux à avoir fait le déplacement. "Ce colloque permet aux professionnels de continuer à se former sur les évolutions de la médecine nucléaire, note Jean-Philippe Vuillez, un des organisateurs. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de thème vraiment précis mais que nous abordons des sujets très variés."