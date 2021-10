Le groupe rouennais Huis Clos en redressement judiciaire

L’enseigne familiale , créée et gérée par René Bertin, avait connu depuis plus d’un quart de siècle une réussite exemplaire. L’annonce ce jeudi de la mise en redressement judiciaire de l’entreprise a claqué comme un coup de tonnerre.

Depuis plusieurs mois cependant, Huis Clos connaissait des difficultés importantes de trésorerie. Selon son fondateur interrogé par France 3 Haute Normandie, la récession économique et une nouvelle fiscalité (baisse des crédits d’impôts en matière d’économie d’énergie et hausse de la TVA à 5,5 % pour les travaux d’aménagements des logements) ont eu raison de l’équilibre financier fragile du groupe.

Durant six mois, celui-ci sera géré par un administrateur judiciaire nommé par le tribunal de commerce de Rouen. Nouveaux investisseurs, regroupements d‘agences non rentables et réduction du nombre de salariés suffiront-ils pour endiguer les pertes ?