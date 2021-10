Grâce de dieu : Le quartier perd sa supérette

Dans le cadre du plan de réaménagement du quartier, l'actuel centre commercial devrait être détruit dans quelques mois au profit d'un parc et de jeux pour enfants. Caen Habitat a cependant proposé un autre lieu dans un bâtiment voisin pour implanter le commerce. “Mais nous n'avons pas réussi à nous entendre. L'agencement du lieu, dans lequel se trouvent de nombreuses colonnes avec un loyer 140% plus cher, fait que j'ai préféré arrêter,” explique Christophe Thibault, gérant du magasin ED. Commerçants et clients s'accordent pour dire que “cette fermeture est une catastrophe, surtout pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Les clients sont obligés d'aller loin, ils ne viennent plus chez nous. Nous avons perdu 50% de notre chiffre d'affaires et déjà licencié deux personnes”, déplore Jacqueline Gautier, boulangère. A quand une nouvelle supérette ?