La douceur de l'angora

Ces gros lapins blancs sont élevés uniquement pour leur laine et meurent de leur belle mort. Ils vivent entre 5 et 6 ans. Tous les trois mois, il faut compter 30 à 40 minutes pour recueillir 12 à 14 pelotes de laine sur chaque lapin. Soit l'équivalent d'un pull par animal. “L'épilation est indolore, le poil tombe tout seul. Si je ne le fais pas, le lapin le fait lui-même, avale ses poils et meurt.” Une fois tous nus, les rongeurs sont placés sous des lampes chauffantes à 25°C pour ne pas prendre froid. Récoltée, la laine est envoyée à Limoges dans une filature. Elle y est traitée et teintée puis renvoyée à l'éleveuse sous forme de pelotes. Celle-ci se charge ensuite de la tricoter.

Evelyne est à la tête de l'un des 100 derniers élevages français. “Les chinois ont le monopole, ils ont des élevages intensifs dans lesquels ils tondent plutôt qu'épiler les lapins. La laine est donc moins longue et de moins bonne qualité. Nous, nous attendons que le poil fasse 10 centimètres avant de l'épiler. Nos produits composés à 80% d'angora sont plus résistants.”

