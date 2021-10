La Renaissance souffle ses cinq bougies

En franchissant les 10 000 entrées en 2009, La Renaissance, salle de spectacle située sur le Plateau à Mondeville, confirme sa notoriété et la diffusion d'un programme de qualité. Pour ses 5 ans, la programmation reste fidèle à ses habitudes. Du 25 mars au 7 avril, sont prévus la projection du film muet Carmen, mis en musique par l'orchestre de jazz Daniel Yvinec, deux soirées tsiganes en compagnie d'Esma Redzepova et le conte musical Frère Animal. Pour plus d'informations, tél. 02 31 35 65 94.



