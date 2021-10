Le Relais de la route du cidre a repris ses dégustations. Et certains jours, aux cidre, calvados et pommeau se rajouteront les camembert, pont l’évêque et livarot.

Prochaine dégustation jeudi 30 mai sur la route du cidre à Beuvron en Auge. Infos : 02 31 39 59 14.