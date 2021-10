Le prêt à emporter de l'Artothèque

Dissimulée à l'intérieur d'une des plus jolies bâtisses caennaises, l'Hôtel d'Escoville, l'Artothèque de Caen constitue une véritable bibliothèque d'oeuvres d'art. Sans cesse enrichie, la collection publique d'oeuvres contemporaines ne cesse d'accroitre. Aujourd'hui, l'établissement compte plus de 2400 tableaux que tout un chacun peut emprunter l'espace d'un mois voire plus. Du 2 au 24 avril, vous pourrez découvrir les nouvelles acquisitions qui seront empruntables dès le 20 avril. Place Saint Pierre, à Caen. Entrée libre.



