Athlétisme : l'EAMH se maintient, le CAC vers la Nationale 1

Onze points. C'est anecdotique, insignifiant sur un total de presque 50 000. Ils représentent quelques centièmes de seconde ou quelques centimètres. Pour avoir obtenu 49 349 points quand le Stade Brestois en a glané 49 360, le Caen Athletic Club a cru devoir passer une année supplémentaire en Nationale 2. Il devrait, en fait, réaliser son objectif et atteindre la Nationale 1C. Caen a obtenu le sixième total des différentes poules de N2, dimanche 19 mai, or seuls les cinq meilleurs montent.

Ce qui peut le sauver ? La cinquième place de Lille, équipe réserve d'un club évoluant en Elite. Le règlement stipule qu'"une seule équipe de chaque club peut participer au Championnat de France Interclubs des divisions nationales Élite, 1A, 1B et 1C". Le CAC ne voulait pas crier victoire trop tôt, mais il a retrouvé le sourire après les quelques larmes versées au stade Hélitas. Il devait être définitivement fixé dans le courant de la semaine.

Le zéro réalisé à la perche féminine, les forfaits d'Alexis Houssin et de Delphine Pasquier ne devraient donc pas, au final, peser si lourd qu'ils auraient pu. Les Caennais ont fait la razzia sur le sprint masculin en remportant les deux 100 mètres et les deux 200 mètres, le tout accompagné de victoires aux relais. En demi-fond, Léo Fontana (1500 mètres) et Maxence Hardoin (3000 mètres steeple) ont apporté chacun plus de 900 points à leur club. Chez les filles, la perchiste Éloïse Génissel a tenu son rang en remportant le concours.

L'EA Mondeville-Hérouville tranquille

Deux divisions plus haut, l'EA Mondeville-Hérouville s'est maintenue sans souci en Nationale 1B. Les nombreuses absences (Adrien Clémenceau, Samuel Lauret, Xavier Tanguy, etc.) ne l'ont pas empêché de réaliser le deuxième total de la poule.

Les athlètes féminines ont pleinement tenu leur rang puisque Charlotte Jeanne (200 mètres), Léa Figeard (400 mètres haies), Aurélie Kamba (800 mètres), Maëva Danois (3000 mètres) et Maëlys Audouard (disque) ont terminé premières ou deuxièmes de leur épreuve. Moins de victoires sont recensées du côté masculin, mais le 5 000 mètres a débouché sur un joli doublé. Loïc Letellier a survolé la course (14'25) devant Pierre Serel (15'17). "On est à notre place par rapport aux prévisions", estime le directeur sportif Franck Clotet.