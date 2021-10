Lilly Wood and the Prick aux Papillons ce soir

Nili et Benjamin sont en concert pour la deuxième fois sur ce festival Papillons de Nuit. La première fois, c'était en 2012 sur la scène Erebia. Ce soir, notoriété grandissante oblige ce sera sur la scène Thécia. Interview du groupe Lilly Wood and the Prick sur Tendance Ouest