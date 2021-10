Le groupe 1995 en interview sur Tendance Ouest

1995 sera en concert à 22H30 au festival Papillons de Nuit sur la scène Thécia.

Présentation de 1995 :

En deux ans, 1995 a sorti deux EP (La Source et La Suite) et fait deux tournées, dont la dernière de plus de 80 dates qui est passée par toute la France et les plus grands festivals d’Europe pour finir en apothéose à l’Olympia.

Deux ans qui ont vu le collectif mûrir. Ceux que certains avaient trop vite pris pour des dilettantes de l’ère 2.0 du rap game s’affirment aujourd’hui comme l’une des rares équipes capable de proposer un tel niveau de jeu. Avec la sortie de l’album Paris Sud Minute, on s’étonne de se dire que c’est là le premier d’un groupe dont la moyenne d’âge frôle les 22 ans. De quoi booster les ardeurs des festivaliers par un flow détonnant.