La table de la semaine : l’Île Enchantée, à Fleury-sur-Orne

L’adresse est d’autant plus intéressante qu’elle ne mise pas uniquement sur le cachet de la maison en pierre et à pans de bois. La carte, qui n’est certes pas à la portée de toutes les bourses, offre un bel éventail de choix. Ce n’est pas un hasard si le Michelin 2012 vante ses qualités.

Présentation soignée

En semaine, la maison propose deux formules dont la composition change en fonction des envies du chef et de ce qu’il rapporte du marché. Les produits de saison sont de rigueur. Compter 15 € pour l’entrée et le plat et 18,50 € en y ajoutant le dessert.

Lors de mon passage, j’ai opté pour le menu terroir sans le fromage (24 €), avec en entrée du pied de cochon pané, accompagné d’une grosse crevette grillée. La délectation s’est poursuivie avec “le retour de la criée”, une assiette de cabillaud très bien présentée. L’originalité de la purée, faite de différentes variétés de carottes, a de quoi enchanter les clients. En dessert, la tarte fine aux pommes chaudes avec sa crème glacée à la vanille et sa sauce caramel se passe de commentaires. Et la gentillesse du personnel est tout aussi appréciable.

Pratique. 1, rue Saint-André, à Fleury-sur-Orne. Tél. 02 31 52 15 52.