Châteauroux-Caen : finir la tête haute

En théorie, il peut encore nourrir un infime espoir de montée puisqu'il reste six points à distribuer et qu'il est à cinq longueurs de Guingamp, troisième. Dans les faits, le rêve n'est plus permis. "On s'était préparés pour que le 24 mai (date de la réception d'Ajaccio, ndlr) soit décisif, rappelle Patrice Garande. Après cette défaite, il ne le sera pas, c'est sûr. Il y a de l'abattement, en tout cas chez moi, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour ça…"

En début de saison, rares étaient les observateurs ou même les supporters à penser que Caen se mêlerait aussi longtemps à la course à la montée. Le Stade Malherbe était en totale reconstruction, du staff à l'effectif, et laissait imaginer une saison de transition. Les Malherbistes ont fait bien mieux que prévu et leur échec contre Nantes n'entraîne que plus de frustration. "On a eu maintes fois l'occasion de faire des breaks, souligne Patrice Garande. On a fait des nuls qu'on aurait dû transformer en victoires."

Maintenir la pression

Entre la 30e et la 36e journée, dans cette dernière ligne droite décisive, Caen n'a gagné qu'un match. Les Caennais n'ont pas su répondre présent au moment où il le fallait. Autant le Stade Malherbe avait séduit, voire surpris, en tout début d'exercice, autant il a largement déçu sur la phase retour. Le championnat n'est pourtant pas fini pour les Caennais...

Vendredi 17 mai, ils auront un rôle à jouer contre Châteauroux, treizième du classement et pas encore sauvé mathématiquement. "Je ne supporterai pas d'aller faire des matchs sans essayer de les gagner. C'est une question de respect par rapport à ceux qui jouent le maintien." Reste que la motivation sera difficile à trouver et la pression de dix mois de travail pourrait bien retomber subitement. Les Caennais ne doivent pourtant pas lâcher sous peine de perdre quelques places au classement, puisque Dijon et Le Havre sont en embuscade.

Audio > La réaction de Jérémy Sorbon avant Châteauroux-Caen, ce vendredi 17 mai (20h30).