Rouen : l'hôtel de l'Europe version comic strip

Après la chambre "Atelier", la "Backstage" entre le boudoir et le studio d'enregistrement, est née il y a quelques mois la "Comic strip". Meubles souples et colorés, onze cases murales laissées libres aux artistes régionaux...

Il met à l'honneur le savoir-faire de "gens dont on ne parle jamais". C'est l'artiste Essica, à l'univers "un peu trash", qui expose en ce moment ses dessins. "On veut coller à la réalité culturelle de la région et faire en sorte que les gens se l'approprient". Le rock "très ancré en Normandie" est l'exemple de cette riche culture, parfois méconnue. De nombreux musiciens, à l'image d'Higelin, père et fille, sont passés ici pour la "troisième partie du concert".

Le sympatique patron cherche d'ailleurs des artistes au "regard neuf" pour la création d'une nouvelle chambre, à l'occasion des 20 ans de l'hôtel, l'an prochain.