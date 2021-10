Légères perturbations sur l'A84 après l'incendie d'un poids-lourd

Ce matin la circulation a repris dès six heures sur l'autoroute A84, et ne se fait que sur une voie de chaque côté à hauteur de l'accident. A noter que le pont percuté est pour le moment fermé.

A 20h24, mercredi 15 mai, un poids lourd circulant sur l'autoroute A84 a percuté à hauteur de Cahagnes (km 235,5) la pile centrale d'un pont supportant une route départementale. Le camion a pris feu avant de s'embraser complètement.

Le réservoir d'essence, qui a éclaté, n'a fait que raviver les flammes tandis que le carburant se déversait sur la route. Le chauffeur, lui, n'a pas subi de blessures.

L'autoroute A84 a donc été coupée dans les deux sens, et des déviations ont été mises en place à partir des deux sorties les plus proches, Coulvain et Villers-Bocage. Tout est rentré dans l'ordre ce jeudi matin.