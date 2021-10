Basket : les cadets caennais accèdent au plus haut niveau

"En début de saison, je ne pensais pas du tout que nous pourrions monter en U18, confie Maxime Pétré, l'entraîneur caennais. Je n'avais pas de certitude puisque je n'avais pas de noyau sur lequel m'appuyer." Comme les autres formations françaises, Caen avait dû rebâtir un collectif sans ses cadets troisièmes années, en raison d'une refonte des compétitions.

Les conséquences ont été plutôt bénéfiques pour l'UBCC. L'appauvrissement du niveau de jeu global lui a permis de tirer son épingle du jeu. Les Caennais ont terminé premiers des deux championnats disputés cette saison. La première phase a été bouclée sans la moindre défaite, tandis que les deux revers concédés en poule haute n'ont pas empêché la qualification pour l'échelon supérieur.

"On ne court pas très vite, on ne saute pas très haut, on n'a donc pas de grosses qualités physiques, mais on a un très bon jeu collectif", souligne Maxime Pétré. Charenton, adversaire des Normands en quart de finale du championnat de France, en a fait les frais dimanche 12 mai en perdant le match aller 66-54. Caen devra préserver au moins une partie de ses douze points d'avance au retour, dimanche 19 mai. Contre un adversaire plus fort athlétiquement, les Caennais miseront sur leurs automatismes.