Le "couch-surfing" continue de s'étendre à Caen

Des 1.500 membres inscrits sur le site Couchsurfing.org, 320 proposent d'accueillir une ou plusieurs personnes, pour une ou plusieurs nuits. Un chiffre en augmentation permanente.

150 visiteurs en 7 ans !

Nicolas, alias "Cassoulet normand" puisque originaire de Toulouse, fait partie des "couch-surfers" inconditionnels. A 30 ans, il est aujourd'hui "ambassadeur local" du réseau caennais et en profite pour faire découvrir sa Normandie au-delà des frontières : 150 personnes du monde entier se sont déjà succédé chez lui depuis 2006 ! Il a même créé un rendez-vous bi-mensuel pour les membres actifs et les visiteurs. "Une façon de faire bouger la communauté locale, d'échanger sur nos expériences... et de rencontrer du monde qui partage les mêmes valeurs : la découverte, la solidarité, l'entraide."

Relais d'événements, le site couch-surfing.org ouvre à tout un réseau de connaissances locales : certains y rencontrent des partenaires d'escalade, d'autres y trouvent des amateurs de langues étrangères. Récemment arrivée à Caen, Agathe, 25 ans, y a posté un message pour "rencontrer de nouvelles têtes". 45 réponses plus tard, rendez-vous était pris avec une demi-douzaine de couch-surfers. "J'étais vraiment étonnée que ça marche aussi bien !" Et vu le succès, aucun doute que le réseau n'en finisse plus de grandir.