Une femme dénudée pour la promo des Rives de l'Orne

Pour assurer la promotion des 75 nouvelles boutiques de la galerie commerciale du nouveau quartier des Rives de l'Orne, l'agence Apsys, qui en a assuré la commercialisation, n'a pas hésité à faire appel à de gros moyens techniques.

Depuis une semaine, un clip video tourne sur internet et suscite le débat, la nudité de la comédienne étant plus que suggérée. Louis Paul Ordonneau, gérant de la société de production Long Play qui a produit le clip, revient sur le but recherché, dans l'extrait sonore ci-après. Les Rives de l'Orne ouvriront au grand public mardi 14 mai à partir de 9h30.