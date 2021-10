A Bayeux, la renaissance du musée Baron Gérard

Dans ce magnifique espace, le musée a doublé sa surface d’exposition et présente au public une collection unique de plus de 40 000 objets appartenant à la ville de Bayeux. Du gothique à aujourd’hui en passant par la Renaissance, toute l’histoire de la cité vous est contée. La richesse culturelle de la ville n’est plus à démontrer avec sa porcelaine, sa dentelle, ses tapisseries, et son célèbre tableau, du peintre impressionniste Gustave Caillebotte, qui voyage dans les musées du monde entier !

Découvrez vite des collections étonnantes présentées dans un cadre magistral au MAHB, comme il faut l’appeler désormais, Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard.

Pratique. Ouverture du MAHB samedi 23 mars. Ancien Palais Episcopal, 37 rue du Bienvenu à Bayeux. Infos : 02 31 92 14 21. Adulte : 7 € - Etudiant/Scolaire : 4 €.