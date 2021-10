Concert : Duel, opus 2 à Gacé

Après avoir tourné pendant plusieurs années dans le monde entier, Paul Staïcu et Laurent Cirade, respectivement pianiste et violoncelliste, nous embarquent dans un nouveau délire théâtral hors normes où, dans un rythme toujours endiablé, s'enchaînent les situations décalées toutes aussi surprenantes qu'irrésistiblement drôles.

Les deux talentueux musiciens rivalisent de coups tordus pour se déstabiliser et se piquer la vedette. L'occasion pour eux de se livrer, grâce à leur virtuosité imperturbable, à une lutte délirante et sans parole, à coup de détournements musicaux revisitant les standards du classique, du jazz et du rock.

Dans cette joute burlesque autant que musicale, l'absurde côtoie avec succès l'excellence musicale.

Infos complémentaires sur www.duel.fr

Jeudi 16 mai à 20h30 à GACÉ - Salle du Tahiti

Réservations : 02 33 67 08 59

Tarifs 8 à 16 €.